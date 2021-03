Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed kuivad, eelnevalt märjad olnud teepinnad on jäätunud. Ilm on selge ja sajuta. Rannikul kerkib tuul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on kergelt miinuskraadides. Teed on kohati libedad.