60% inimese kehast on vesi

Teadusuuringute järgi on kõige rohkem vett inimese kopsudes – 83%. Musklites ja neerudes on 79% vett. Inimese süda ja aju koosnevad 73% ulatuses veest, naha koostises on 64% vett ja isegi luudes on 31% vett. Täiskasvanu kehast moodustab vesi kokku 60%, beebide kehast aga lausa 75%.

Päevas tuleks juua 6-8 klaasi vett

Vee joomine annab hea enesetunde, aga vesi on inimesele ka eluliselt vajalik. Kuigi teadlased pole päris ühel meelel, kui palju vett inimene päevas vajab, on laialt levinud arvamus, et terve olemiseks ja enda hästi tundmiseks võiks iga päev juua 6-8 klaasi ehk 1,5-2 liitrit vett. Vee joomise vajadus sõltub vanusest ja soost, aga ka sellest, kus inimene elab. Palavas kliimas ja füüsilise aktiivsuse korral kasvab vajadus vee järele.

Poisid vajavad rohkem vett kui tüdrukud

Teadlaste sõnul vajab täiskasvanud mees keskmiselt 3-4 liitrit ja naine keskmiselt 2-3 liitrit vett päevas, lapsed ja noored aga veidi vähem. Euroopa toidu ohutuse ameti EFSA hinnangul peaksid 9-13-aastased tüdrukud jooma 1,3-1,5 liitrit, sama vanad poisid aga 1,5-1,7 liitrit vett päevas. Kuna osa vajalikust veest saame kätte toidust – näiteks kurk ja arbuus on 90% ulatuses vesi - siis puhta joogiveena piisab 6-8 klaasitäiest. Ka paljud teised puuviljad on head veeallikad ja neid soovitab Maailma Terviseorganisatsioon WHO süüa igapäevaselt.

Piisav veejoomine on tervisele ülioluline, sest:

• vesi on elutähtis toitaine rakkude arenguks ja taastootmiseks;

• vesi reguleerib higistamise kaudu kehatemperatuuri;

• kehale vajalikud süsivesikud ja valgud jõuavad vereringesse vee abil;

• vesi transpordib hapnikku üle kogu keha;

• vesi aitab kehal jääkainetest vabaneda;

• vee abil moodustub sülg, mis on oluline seedeprotsessi osa;

• vesi kaitseb aju ja selgroogu vigastuste ja põrutuste eest;

• vesi niisutab liigeseid ja limaskesta;

• vesi mõjub hästi ka lihastele ja seedimisele;

• vesi aitab võidelda väsimuse vastu ja saavutada head enesetunnet.

Vesi teeb naha ja juuksed ilusamaks

Lisaks tervise turgutamine muudab vesi ka kaunimaks. Piisav veekogus muudab nahatooni ühtlasemaks ja aitab vältida enneaegset vananemist. Vesi aitab hoida tasakaalus pH-taset ja vältida nahaärritusi ning -tundlikkust. Vett vajavad kogu keha rakud, sealhulgas naharakud, mis kasutavad vett piisava niiskustaseme saavutamiseks ja mürkainete väljutamiseks, aga ka näiteks juukserakud. Igapäevane vee joomine tagab seega ühtlase jume, sileda naha ja terved juuksed.

Veest tervislikumat jooki pole olemas

Igapäevaseks janu kustutamiseks on tavaline vesi kõige sobivam jook. Magusad karastusjoogid peaksid olema magustoit, mida tarbitakse harva. Samuti ei tasu igapäevast veejoomist asendada mineraalveega, sest liigne soolade ja mineraalainete kogus võib olla organismile koormav. Kraanivett võid aga juua iga päev, kustutades sellega janu ja tehes teene oma tervisele, välimusele ja heaolutundele. Vett peaksid tarbima rohkem kui kõiki teisi jooke, sealhulgas teed, kohvi, mahlasid ja limonaade.

Meie kraanivesi on puhas ja kvaliteetne

Enamikes Euroopa linnades on kvaliteetne kraanivesi lihtsasti kättesaadav. Ka Eestis on kraanivesi puhas, värske ja hea maitsega. Tallinna Vee tarbijate hulgas läbi viidud uuring näitas, et elanikkonna usaldus kraanivee suhtes on väga kõrge – 91% lõpptarbijatest ütles, et usaldavad kraanist tulevat vett ja enamik joob seda hea meelega.

Kraanivesi on värskem ja kasulikum kui pudelivesi

Plastikpudelis vesi võib sisaldada mikroplaste, mis on tervisele kahjulikud. Plastpudeli materjalist võivad vette lahustuda ka teised tervisele kahjulikud lisandid, näiteks ftalaadid, bisfenool A ja antimon. Ligi 25% poes müüdavast pudeliveest on kraanivesi, mida saaksid korduvkasutatavasse pudelisse lasta praktiliselt tasuta. Kahjuks pole alati garanteeritud, et müügilolevad pudeliveed vastavad kõikidele joogivee nõuetele. Liigselt töödeldud pudelivesi ei sisalda organismile vajalikke mineraale. Ka aja jooksul võib pudelis seisva vee kvaliteet langeda.

Kraanivett juues hoiad keskkonda

Kui jood kraanivett korduvkasutatavast pudelist, annad oma panuse prügi ja plastikuprobleemi vähendamisse. Pudeli korduval kasutamisel ei kulu nii palju tootmisressursse ega teki plastiprügi, mille puhul on oht sattuda loodusesse. Sinu teadliku valiku tõttu jääb ära pudelivee tootmise, pakendamise, logistika ja taara või prügi käitlemise jalajälg.

Kraaniveega hoiad raha kokku

Kui jätad iga päev ühe 0,5 l veepudeli või karastusjoogi ostmata ja jood selle asemel kraanivett, säästad igal nädalal umbes 5 eurot. Kuus võidad 20 eurot taskuraha ja aastas üle 300 euro.