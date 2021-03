Roolis mitme tegevusega tegelemine toob kaasa juhi tähelepanu hajumise. Tähelepanu lülitub pidevalt kahe tegevuse vahel ümber ning mõlema tegevuse kvaliteet sealjuures halveneb. Olukorras, kus on vaja kiirelt reageerida ei suuda aju otsustada, kumb kahest tegevusest on elulise tähtsusega ja nii võib juhtuda, et ohuolukorrale ei reageerita piisavalt kiiresti.

64% sõidukijuhtidest tunnistab, et nad tegelikult ei tahaks sõiduki juhtimise ajal telefoni kasutada, kuid tunnevad, et on selleks kohustatud. Samuti ei tahaks 62% vastanutest, et teised liiklejad nende roolis telefoni kasutamist märkaks.