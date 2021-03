Tänasest saab vastata RMK metsaviktoriini küsimustele

„Metsaviktoriin on hea võimalus pakkuda ajutiselt distantsõppel olevatele õpilastele avastamisrõõmu ja huvitavaid teadmisi meie loodusest. Tänavusel Lahemaa rahvuspargi juubeliaastal viivad paljud küsimused meie vanima rahvuspargi radadele avastama põhjaranniku lahtesid ja soid, kivirahne ja loodusradu. Muuhulgas saab teada, kuidas Une-Mati Lahemaal seikles ja kus jäi pooleli Kalevipoja künnitöö, kust tulid suured rändrahnud ja kuidas saame loodust prügist puhtana hoida,“ tutvustas viktoriini tänavust fookust RMK külastuskorraldusosakonna teabejuht Tiina Neljandik.

Viktoriinist on oodatud osa võtma kõik kooliõpilased nii eesti kui vene keeles. Vastamine toimub klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Küsimusi on kaks komplekti, üks 1. – 4. ja teine 5. – 12. klassile. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis: 1. – 4. klass, 5. – 9. klass, 10. – 12. klass. Küsimustele vastamisel võib kasutada abimaterjale ning pidada nõu õpetaja ja teiste õpilastega – seda ikka selleks, et üheskoos loodust paremini tundma õppida.