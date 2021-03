Loodud sihtasutuse tegevust suunab nõukoda, mis koosneb inimestest, kes on elus pidanud samu väärikaid ameteid, mida oma tormisel eluteel ka August Rei - president Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu esimees Eiki Nestor, ajakirjanik Maris Hellrand, ajalootutvustaja Jaak Juske, sõjaajaloolane Igor Kopõtin, abilinnapea Asko Tamme, asekantsler Piret Hartman, Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets ja Välis-Eesti aktivist Jüri-Karl Seim. Sihtasutuse nõukogusse kuulub perekonna esindajana Raido Jaan Rei.

„August Reid teatakse pikaajalise eksiilvalitsuse juhina. Aga tegelikult oli ka Eesti riigi loomine väga tugevalt kujundatud just tema käekirjaga. Tema usk parlamentarismi, demokraatiasse ja sotsiaalsesse õiglusesse olid väärtused, millele ehitati noor Eesti Vabariik. Ja nende samade ajaproovile vastu pidanud väärtuste eest tuleb seista ka täna, et Eesti riik kestaks ka moodsa aja tõmbetuultes“ on kirjas asutamisdokumendis, rõhutades veel Rei rolli ajaloolistes sündmustes: