Igal neljapäeval toob kuller Paidesse Prantsuse köögi parimaid palu

Seda, et pealinna restoranidest oleks võimalik hõrgutisi Paidesse ja Türile, või kui soovite, kas või Kirnasse ja Eiverre tellida ning veel ilma kulleritasuta, pole siinkandis enne nähtud. Ei maksa targutada, et Tallinnas on Wolt ja Bolt ammu need rajad sisse tallanud. See on Tallinn.