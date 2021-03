Piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar rääkis, et kui eelmisel kevadel kasutati paus ära, et kontoriruume remontida, siis sel korral on töömehed askeldamas muuseumi esimese korruse ruumides. Kapitaalremonti seal küll teha pole tarvis, ent väiksemaid hädapärasemaid töid jagub. Töötajad aga on ametis koristus- ja korrastustöödega, mida Siimussaare kinnitusel on teha omajagu – maja on suur ja eksponaate palju. „Igav meil siin küll ei hakka,” naljatas ta. Ka ootab korrastamist üks kõrvalhoone ning ka arhiivi korrastamisele kulub aega.