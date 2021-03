Nüüd annab Eesti jalgpalli liit infot, et meeste koondis kogunes esmaspäeval, et valmistuda eesolevateks mängudeks Tšehhi, Valgevene ja Rootsiga. Positiivne koroonaviiruse proov muutis viimasel hetkel koondise koosseisu.

Koondise mängijad ja personali liikmed on positiivse proovi andnud mängija lähikontaksed ja peavad viibima 10 päeva eneseisolatsioonis, millest on vabastatud need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud. Info positiivse proovi kohta saabus esmaspäeva õhtul veidi enne kella 21, mis tähendas, et hilistel õhtu- ja öötundidel tuli korraldada ümber koondise tegevus ja päevakava.