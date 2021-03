Potsepa sõnul ununeb tihti liikluskindlustus, kui minnakse kevadel mootorrattaga esimest sõitu tegema või talveks garaaži pandud autot proovima. „Sõiduk võib liikluskindlustuseta seista kuni 12 kuud alates viimase lepingu lõppemisest. Enne sõitmist tuleb kindlasti kontrollida, kas sõiduk on tehniliselt korras ja kindlustus on kehtiv,“ rõhutas Potsepp.

Inges Kindlustuse juhatuse esimees Voldemar Vaino rõhutas, et kaskokindlustus ei asenda liikluskindlustust. „Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, mis hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule. Kaskokindlustus ehk sõidukikindlustus on aga auto, mootorratta, haagise või muu sõiduki vabatahtlik kindlustus. See hüvitab põhjustaja enda autole tekkinud kahju, näiteks liiklusavarii, loodusõnnetuse või varguse tagajärjel,“ ütles Vaino.