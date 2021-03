2020. aastal tehti 547 023 tehnoülevaatust, millest korduvale tehnoülevaatusele suunati 15,17%. Transpordiamet teeb tehnoülevaatuste nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle haldusjärelevalvet, mille eesmärgiks on tagada, et liiklusesse ei lubataks ühtegi tehniliselt mittekorras sõidukit. Transpordiametis tegeleb sellega 2021. aastal loodud järelevalveteenistus.

„Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on tagada, et liiklusesse lubatud sõidukid oleksid ohutud ja ei kahjustaks meie keskkonda. Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab mootorit, kuid põhjustab ka suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust, mistõttu peavad tehnoülevaatusepunktidele olema seatud väga kindlad ja selged põhimõtted,“ sõnas Transpordiameti järelevalveteenistuse direktor Kristo-Taavi Ruus.

„Lisaks videosalvestiste vaatamisele, mida tehnoülevaatuspunkt peab säilitama 90 päeva pärast tehnoülevaatuse teostamist, planeerime tehnoülevaatuspunktide kohapealset kontrolli. Fookuses on eelkõige need tehnoülevaatuspunktid, kus ei ole salvestusseadmed vanadest lepingutest tulenevate nõuete tõttu hetkel kohustuslikud. Selliseid ülevaatuspunkte on hetkel neli ning selle aasta jooksul peale vastavate lepingute uuendamist lisatakse ka sinna kaamerad,“ nentis Ruus.