Olukord Järva vallas: Noored kipuvad kogunema kampadesse

Järva vallavanem Arto Saar ütles kriisikomisjoni koosolekul, et 23. märtsi hommikuse seisuga oli nakatumiskordaja Järva vallas 816, nädal varem oli see 425.

Saare sõnul püsib keeruline olukord Koeru piirkonnas – uus haiguskolle on Koneskos, kus nakatunuid on 11. Probleeme on töötajate leidmisega, et tootmine käigus hoida. Koeru lasteaia Päikeseratas Vao tegevuskoht on suletud, Koerus on kinni üks rühm.

Noorsootöö spetsialisti Aune Suve-Küti sõnul on probleeme ka noortega, kes kipuvad kampadesse kogunema. Suve-Küti sõnul põhjendavad noored kogunemisi sellega, et on koroonat põdenud ja nende kohta piirangud ei kehti. See pole aga nii – kõik piirangud kehtivad ka nende kohta, kes on vaktsineeritud või haigust põdenud ja lapsevanemad võiksid seda kodudes selgitada.

Piirkonnapolitseinik Mati Seire palus kogunevatest noortest julgelt teada anda numbrile 112, sest tööd on alustanud ka COVID-i patrullid, kes saavad teavet kontrollida ja noortega reeglitest rääkida. Kui on teada kogunejate nimed, võiks sellest teada anda ka Seirele. Ka võiks noorte kogunemiskohtadesse piirkondades panna taas teabetahvlid reeglitega, nagu see oli kevadel.