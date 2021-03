Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna 29 riigis registreeriti 2019. aastal kokku 49 752 tuberkuloosi haigestunut. Eestis haigestus tuberkuloosi 2019. aastal 150 inimest. 2020. aasta esialgsetel andmetel diagnoositi tuberkuloos 124-l inimesel, neist 109 haigestus esmakordselt. Vanim haigestunu oli 90-aastane ja noorim 14-aastane.

Eesti haigestumuskordaja saja tuhande inimese kohta on mõnevõrra kõrgem (11,1), kui teistes Euroopa Liidu riikides keskmiselt (9,6), aga langust on näha kõikides riikides. „Eestis on tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine kiiresti vähenenud, näiteks 2001. aastal registreeriti tuberkuloosi juhtusid 812 ehk üle kuue korra enam. Kõige tõhusam viis tuberkuloosi leviku peatamiseks on haigete kiire avastamine ning nende terveks ravimine. Selles on suur roll inimestel endil pöördudes tervisemuredega aegsasti perearsti poole,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juht Piret Viiklepp.

Tuberkuloosi ravis on kõige efektiivsem otseselt kontrollitav ravi, kus tuberkuloosiravimeid võetakse igapäevaselt meditsiiniõe juuresolekul tervishoiuasutuses või haige kodus. Ravikuur kestab sõltuvalt haigustekitaja ravimtundlikkusest 6–24 kuud, enamasti alustatakse ravi haiglas, tuberkuloosiravimid on patsientidele kogu ravikuuri vältel tasuta. „Tunnustame kõiki tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaid, kes igapäevaselt tuberkuloosi diagnoosimise, konsulteerimise ning haigete ravimise, toetamise, motiveerimisega ja kontaktide väljaselgitamisega tegelevad. Oma tööga on nad andnud suure panuse tuberkuloosihaigestumuse jätkuvale langusele Eestis,“ rääkis Viiklepp.

Ka tänases epidemioloogilises olukorras on väga tähtis tagada otseselt kontrollitav ravi ja terviseseisundi jälgimine kõigile patsientidele. Vähendada tuleb otsest kontaktide arvu ning igapäevast ravi jälgida kaugvastuvõtu teel elektroonseid kanaleid kasutades.

Eesti tuberkuloosi haigestumuse andmed on saadavad tervise statistika-ja terviseuuringute andmebaasis. Täpsustatud 2020. aasta haigestumise andmed ja eelnevate aastate ravitulemused avaldab TAI 26. mail 2021.