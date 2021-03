„Investeerime sellel aastal teedevõrku üle 50 miljoni euro rohkem kui eelmisel aastal. Tegemist on investeeringute kohalt rekordaastaga,“ sõnas Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. „Plaanis on ehitada mitmeid 2+2 maanteelõike ja alustada koostöös Rail Balticuga riigiteede raudteega ristumiste väljaehitamist.“ Hangete maht on sellel aastal ligi 250, kuid loodame kõik need planeeritud tööd õigeks ajaks valmis saada,“ nentis Padar.