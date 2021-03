Valitav ala võib olla kõikidele huvitatutele osalemist pakkuv avalik koht, aga ka eramaa, et kitsamas pere- ja sõpraderingis loodust avastada. Mõlemal juhul on oluline vaatlusalast korraldajatele teada anda – ainult nii jõuavad tehtud vaatlused hiljem eElurikkuse andmeportaali ja saavad osaks maratonil kogutud andmetest.

Loodusvaatluste maraton on harrastusteaduse ettevõtmine, mille puhul kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz. BioBlitzi käigus tuvastatakse teadlaste ja loodushuviliste koostöös kindlal alal ja ajavahemiku jooksul (tavaliselt 24 tunni jooksul) nii palju eluslooduse liike, kui võimalik. Eestis on vaatlusmaratoni peakorraldaja Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, kaaskorraldajaks on Linnuvaatleja. Loodusvaatluste maraton on osa seitsmendat aastat toimuva Loodusfestivali programmist.