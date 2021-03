Valitsus arutas neljarajaliste teede ehituse tulevikku

„Valitsused võivad muutuda, kuid üks mõte on ajas kinnistunud. Eesti suurte linnade vahel peab olema kvaliteetne ja ohutu maantee. Neljarajaliste teede jätkuv ehitamine on liiklusõnnetuste ennetamiseks ning maapiirkondade elavdamiseks vaieldamatult vajalikud,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Viimastel aastatel on teede arendamiseks baasrahastusele lisaks eraldatud ca 60-90 miljonit aastas. Sellel aastal on riigiteede hoiuks eraldatud senisest suurim summa – kokku 274 miljonit eurot. 2022. aastaks on hetkel planeeritud 235 miljonit eurot, kuid 2023. ja 2024. aastateks on kavandatud vaid baasrahastus 178 mln eurot.