Türil avatakse uuest nädalast uus terviserada

Virtuaalsed kaardid on alates 29. märtsist üleval liidu kodulehel (www.tskl.ee) või Facebookis. Raja alguspunktiks on Türi raudteejaam ja leida tuleb kaheksa kontrollpunkti. Sel korral on lahendus numbriline ja kokku tuleb lugeda igas punktis olevad pühademunad. Vastus koos osalejate nimedega tuleb saata aadressile tyrispordiklubi@gmail.com.