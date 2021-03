Teadlased võitlevad ebavõrdsuse vastu emakakaelavähi sõeluuringutes

Eesmärk on suurendada haavatavatesse ühiskonnarühmadesse kuuluvate naiste osalust sõeluuringutes 26 protsendilt 45-le, tänu millele võiks igal aastal säästa 6000–7000 naise elu.

Euroopas saab emakakaelavähi diagnoosi üle 61 000 naise aastas ja pea 26 000 neist sureb sellesse vähki. Iga selline surm on tragöödia, arvestades, et tänapäeval on võimalik emakakaelavähki ennetada ja ravida.