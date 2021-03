«Kuradi plika! Mul isegi ei tõuse su peale!»

Kui televiisorist tuli mõni film, kus oli vägistamisstseen, pööras ta pea ära. Lugusid naistest, keda on lapsena või täiskasvanuna vägistatud ja väärkoheldud, ta lugeda ja vaadata ei suutnud. Nii oli see aastaid. Viimaste nädalate jooksul on neid lugusid ilmunud aga palju ja paistab, et niipea lõppu ei tule. Keegi, kes julges, avas suu. Ja avasid paljud teisedki.