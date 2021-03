Koeru hooldekodu ulatas naabermaakonnale abikäe

Koeru hooldekeskuse juhatuse liige Terje Teder rääkis, et eelmise aasta lõpus said valmis ühe tiiva uuendustööd. Koroona tõmbas aga sellega seotud esialgsetele plaanidele kriipsu peale. «Nüüd on meil see osakond tühi ja kuna teiste majainimestega seal kokkupuudet pole, saame seda pakkuda koroonahaigetele,» tähendas Teder.