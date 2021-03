Maakonna mäluasutused jäid toetusesaajate ringist välja

Tegu on 2020. aastal ellu kutsutud taotlusvooruga, kuhu sai taotlusi esitada teist korda. Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbise sõnul on kiirendivoor muuseumidele oluline hüppelaud ning seda näitas ka laekunud taotluste arv. «Tänavuses voorus oli tase juba väga kõrge ning konkurents üsna tihe. Selle vooru teeb eriliseks paindlikkus – see, mis on igale konkreetsele muuseumile hüppelaud, jääb muuseumide endi kirjeldada, piiranguid peaaegu polegi. Mõnest toetatud projektist, nt Virumaa muuseumide 3D või meremuuseumi liitreaalsuse projektidest, saavad külastajad tulevikus osa ka kodust lahkumata, mõned projektid aga jäävad ootama külastajaid kohapeale, nt fotomuuseumi näitus «Isolatsioonidialoogid» või Narva muuseumi kunstigalerii uus püsiekspositsioon «Elu või karma. Narva lood». On ka projekte, mis aitavad muuseumidel muutunud maailmas külastajaid leida, näiteks Tallinna linnamuuseumi uus turundus- ja kommunikatsioonistrateegia või Eesti tervisemuuseumi turundusstrateegia ja -kampaania loomine ning elluviimine. Täna on muuseumid hapras seisus ning sellised toetused on vajalikumad kui kunagi varem,» rääkis Rääbis.