Koeru noortemaja rajakaamerasse jäi mitu uudishimulikku looma

Koeru noortemaja juhataja Gordon James Lightbody rääkis Järva Teatajale, et tema peres on kaks koera, kellega ta käib tegemas pikki jalutuskäike. Nende jalutuskäikudega ühinevad sageli ka Koeru Perekodu noored. Lightbody märkis, et koroonapiirangute ajal on olnud hea lahutada enda meelt metsas jalutades.