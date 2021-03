Ajaleht Vooremaa kirjutab, et kui veel mõnda aega tagasi tegutses Tallinna-Tartu maantee ääres paiknevas Adavere tuulikus restoran, mis kogus rohkem populaarsust just 1990. aastatel, siis praeguseks on seal tegutsenud toitlustusasutus juba pikemat aega suletud ning väravad tuuliku parkla eeski on lukus. Tuuliku juures ei peatu maanteel mööduvaid sõiduautosid ega turiste vedavaid reisibusse.