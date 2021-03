"Lõime siis heas mõttes käega ning otsustasime, et jääme ootama paremaid aegu ja õigemat hetke," meenutab Orumägi. "Ühel ilusal päeval istusime koos kaassaatejuhi Mark Ojaga kahekesi stuudios ja tegime hoopis teisi tähtsaid toimetusi kui pähe kargas mõte, et NÜÜD on õige hetk! Nii see esimene osa salvestatud saigi!"