Tikupoisi tegevjuht Marianne Liftländer ütles, et Tallinnas ja mujal suuremates kohtades kojuveoteenus toimib, aga Järvamaal pole sellest just palju kuulda olnud. Liftländeri meelest on üksnes aja küsimus, mil toidu koju tellimine kogub Järvamaalgi populaarsust. «Mille poolest on meie inimesed kehvemad kui Tallinna, Tartu või Pärnu inimesed?» küsis ta.