Ilmade soojenedes pääsevad lapsed uuele mänguväljakule

Paide linnavalitsuse haldusspetsialist Mait Grigorjev ütles, et tegemist on tegelikult mullu sügisesse kavandatud ettevõtmisega, mis halvenenud ilmaolude tõttu lükati edasi kevadesse. "Hanke võitja oli juba sügisel olemas. Selleks osutus MoTeh OÜ, kes on varasemalt Paides püsti pannud ka Lembitu pargi mänguväljaku," lausus ta.