Nädal tuleb vihmane ja soe, nädala lõpus võib aga lund sadada

Teisipäeval (30.03) suundub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunatiivas sajab meil öö hakul tihedat vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu hõreneb. Päeval on vihmahooge kohati ja need on enamasti nõrgad. Puhub tugev edela-, päeval ka läänetuul. Õhutemperatuur on öösel +2..+7, päeval +8..+11, meretuulega rannikul jääb +5°C piirile.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval (31.03) liigub Skandinaaviast väike madalrõhkkond üle Soome lahe itta, aga see on eelkäijast märksa rahumeelsem. Öösel on nõrga vihma võimalus vaid üksikuis paigus, päeval võib sadu Põhja-Eestis tihedam olla. Edela- ja läänetuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel +3..+8, päeval +7..+10, meretuulega rannikul kuni +5°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval (1.04) eemaldub madalrõhkkond Venemaale, aga selle serva mööda liigub väike osatsüklon Skandinaaviast üle Balti riikide. Tänastel andmetel kandub see ühes tihedama sajuga lõunanaabrite poole ning meil sajab vaid Saaremaal ja Eesti lõunapoolses osas (Pärnu-Viljandi joonest lõuna pool) lörtsi, sekka ka vihma. Õhuvool pöördub loodesse ja algab jahedama õhu sissetung. Tuul puhub läänekaarest, päeval mandril põhjakaarest, aga selle liikumisskeemi kohaselt ei tugevne. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval +3..+8°C, õhtul langeb 0°C lähedale.

Ilm neljapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Reedel (2.04) laieneb Briti saarte poolt kõrgrõhuala üle Skandinaavia, samal ajal ulatub Venemaalt Peipsi äärde madalrõhuala. Nende kahe rõhuala piirimail on valdavaks loodevool. Ööks saabuv õhumass on kuivem ja suuremat sadu ei tule ning selgema taeva all langeb õhutemperatuur 0..-4, rannikul on kuni +2°C. Päeval lisandub niiskust, mis tuleb põhiliselt lörtsina alla, sekka sajab ka vihma. Õhutemperatuur +2..+7°C. Tuul on mõõdukas ja puhub ööpäeva vältel valdavalt loodest ja läänest.

Laupäeval (3.04) püsib Eesti kahe rõhuala piirimail. Selgem taevas vaheldub pilvelaamadega. Öösel sajab mõnes kohas lörtsi ja sisemaal ka lund, päeval sajab lörtsi, sekka ka vihma ning saju võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikul kuni +2, päeval +2..+7°C.