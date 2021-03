Sobiv kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning kõigile eeskujuks. Kandidaate võivad üles seada kõik, kes on märganud häid ning tublisid Järvamaa emasid.

„Mõeldes juba viiendat korda aasta ema konkursile meenuvad mulle Stevie Wonderi sõnad "Minu ema oli minu kõige suurem õpetaja, ta õpetas mulle kaastunnet, armastust ja julgust. Kui armastus on lill, siis minu ema on armastuse lill". Olen viie aasta jooksul lugenud paljude emade kohta ja mõistnud, kui säravad armastuse lilled nad on ning usun, et neid lilli leidub ka tänavu. Kui nüüd tunned, et just sinu ema, naabrinaine või hea lähedane on see armastuse lill, siis kirjuta meile ja jaga oma rõõmu ning mine tea, ehk saab just temast Järvamaa säravaim armastuse lill ehk Järvamaa aasta ema," rääkis Leit.