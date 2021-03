„On hea meel, et piirangud on hakanud viiruse levikule mõju avaldama,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Muret valmistanud plahvatusliku nakkuse leviku, mille tõi kaasa briti tüvi, oleme kontrolli alla saanud. Küll aga ei saa ettevaatust kaotada, sest nakatumisnumbrid on veel stabiliseerumas ning haiglaravi vajavate inimeste arvu vähenemist saame oodata väikese viiteajaga. Olukord haiglates on endiselt raske – täna on koroona tõttu haiglaravil 710 eestimaalast. Seetõttu peame praeguste piirangutega paraku jätkama. Oleme viirusest jagu saamas, aga üks raske kuu seisab veel ees. Palun kõigil eestimaalastel see üheskoos vastu pidada. Luban, et valitsus jälgib tähelepanelikult olukorda ning vaatame piirangud juba kahe nädala pärast üle. Meie eesmärk on, et Eestis ei kehtiks piirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja,“ ütles Kallas.