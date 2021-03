Pea kuu aega hiljem tuleb aga korraldajatel tõdeda, et OTT on vähemalt aprilli lõpuni ikkagi pausil, põhjus sama - iganeljapäevane OTT toob lühikeseks ajaks turuplatsile sedavõrd palju rahvast, et 2 pluss 2 nõude täitmist on keeruline kontrollida ja tagada.