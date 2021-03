Pöördumisele allkirja andnud Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson on veendunud, et Eesti suudab kõige kiiremini epideemia seljatada tööandjate, töötajate ja riigi sujuvas koostöös ning ettevõtete püsimajäämiseks ja töökohtade säilimise soodustamiseks on vaja lisameetmeid, mis tagaksid töötajate ja tööandjate rasketes oludes hakkamasaamise.