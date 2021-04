2018. aastal KõKutas Viljandi. Siis vedas seda eest MTÜ Magus Mõte ja Jaana Hinno. Sel kevadel on KõKutama asunud terve Türi vald.

Roheline vald Türi on otsustanud sel kevadel aprilli kuus end puhtaks KõKutada. KõKuta, ehk Kõnni ja Kummarda on rahvaspordiala, kus jalutaja või jooksja koristab oma rajalt ka sodi. Seda muidugi selleks, et loodus oleks puhtam ja ilusam.