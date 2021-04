Rattapood ootab ostjaid e-poes

Ain Türner Paide rattapoest rääkis, et e-poe avamise mõte on neil tegelikult juba viimased paar aastat olnud. Eelmisel kevadel tuli see jälle päevakorda, kuid kuna olukord stabiliseerus, siis jäi see sinnapaika. Sel aastal oli näha, et on selge vajadus e-poe järgi ja tuli kiirelt reageerida. Paari-kolme nädalaga oli põhiosa valmis.