Tänases olukorras, kus meelelahutusasutused on suletud ning päike on põskesid paitama hakanud, on inimesed liikunud loodusesse, asunud koristama majapidamisi ning toimetama põldudel ja metsades. Päästeamet manitseb, et lumikellukeste asemel võib hoopis ohtlikke lõhkekehi avastada, millest tuleb koheselt numbril 112 teada anda.