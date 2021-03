Sabatihased alustasid pesaehitust

Pesapunumine ei ole lihtne töö. Sabatihastel kestab ehitus kolm nädalat, mis on värvuliste kohta erakordselt pikk aeg. Valmis pesa on püstovaalne paksuseinaline kera, mille ühe seina ülemises osas asub lennuava. Kera paikneb oksaharude vahel või vastu puutüve, toetudes mõnele peenemale oksale. Ehitusmaterjalina kasutavad sabatihased sammalt ja kõrsi, mis omavahel tihedalt kokku põimitakse.

Eriliselt osavad on need väikesed ehitusmeistrid pesa maskeerimisel. Samblikke nopivad nad puutüvelt ja katavad nendega kera väliskihi. Kui sabatihased pesa juures ei toimeta, sulandub ehitis kenasti keskkonda ja on võõrale silmale peaaegu nähtamatu. Mida vähem näha, seda vähem vaenlasi.