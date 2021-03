ELFi uuring viitab Natura 2000 võrgustikul kaitsealuste metsaelupaikade hüppelisele raie kasvule

Estwatchi ja Eestimaa Looduse fondi uuring “Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad? Muutused Natura 2000 võrgustikku kuuluvate kaitsealuste metsaelupaikade raietegevuses ja raiepiirangutes” näitab, et raiesurve kaitsealustele metsaelupaikadele on ulatuslik ning raied on alates 2015. aastast hüppeliselt kasvanud.