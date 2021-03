„Tänavu juulikuu viimasel nädalavahetusel toimuv avatud talude päev toob tuhanded eestimaalased erinevaid talutootmisi ja ettevõtlikke maapiirkondi külastama juba seitsmendat aastat järjest. Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid üritusel osalema. See on teie võimalus, kus saate tutvustada nii oma tegevust, tooteid-teenuseid kui ka piirkonda tervikuna, kus te oma mõttekaaslastega tegutsete,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Avatud talude päeval on hea võimalus pakkuda kohalikku toitu ja kaupa otse oma õues külastajatele, kes tänulike tarbijatena tulevad teie juurde ka edaspidi.“