Omniva rahvusvahelise segmendi juhi Marita Mägi sõnul tähendab 1. juulist rakenduv maksumuudatus Hiina pakimahtude olulist kasvu teises kvartalis, sest tarbijad püüavad oma kaubad veel enne täiendavate maksude rakendumist kätte saada. Kuna tarneajad võivad pakimahtude kasvades venida kuni paari kuuni, siis tuleks lisanduvate maksude vältimiseks oma kauba tellimisega juba kiirustada.

1. juulist tuleb hakata saadetisi deklareerima ja käibemaksu tasuma ka neilt kolmandate riikide (näiteks USA, Hiina ja nüüd ka Ühendkuningriik) saadetistelt, mis maksavad vähem kui 22 eurot. See tähendab, et Euroopaväliste kaupade puhul kaob maksuvabastuse alampiir. Tarbija peab arvestama ka sellega, et kauba maksustamine oleneb paki kohalejõudmise (riiki saabumise) ajast, mitte sellest, millal kaup ostetud on.

Mägi sõnul on välismaiste ostukohtade osas Hiina e-poodide kõrval üha enam populaarsust kogumas ka Euroopa e-kauplused, kuid jätkuvalt saabub enim kaupa Eestisse just Hiinast. „Hiinast tulev kaup on valdavas osas väikest mõõtu, kerge kaaluga ja väärtuselt pigem odav. Üle 98% Hiina saadetiste puhul on tegu alla 22-euroste saadetistega, mis seni deklareerimist ei vajanud. Suvest tuleb aga deklareerida ja käibemaks tasuda eranditult kõikidelt kolmandate riikide saadetistelt, mis jõuavad Eestisse pärast 1. juulit,“ ütles Mägi. Möödunud aastal jõudis Hiinast Eestisse üle 4 miljoni saadetise.

„Kuna eesolevad maksumuudatused rakenduvad kogu Euroopas, siis näeme teises kvartalis ilmselt Hiinast tellimises märkimisväärset kasvu. See tähendab aga ka seda, et kõikidel sealsetel müüjatel ja tarnijatel on taas käed-jalad tööd täis, samuti kasvab konkurents Euroopa-suunalisele lennutranspordi kaubaruumile ning tarneajad võivad seetõttu taas pikemaks venida,“ selgitas Mägi. „Kui tarbija soovib alla 22-eurost kaupa veel käibemaksuvabastusega saada, siis tuleks pakid tellida hiljemalt aprilli esimeses pooles ära. Nii on suurem võimalus, et need jõuavad enne juulit Eestisse.“