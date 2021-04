Üle anti kümnes Järvamaa aasta terviseteo tiitel

Tuherm ütles Järva Teatajale, et ei osanud sellist tunnustust oodata, kuid ta on kindel, et iga õpitud asi toob elus kunagi midagi head. Ta meenutas, et kirjutas 2009. aastal enda bakalaureusetöö terviseedenduse teemal. Ühtlasi lisas Tuherm, et kogu pansionaadi pere on tänulik, et nende tööd tunnustatakse.