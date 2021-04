Oisu biogaasijaamas käivad mitu miljonit maksvad ümberehitustööd

OÜ Oisu Biogaasijaama juhatuse liige Jaanus Marrandi ütles, et kui seni on jaam tootnud sõnnikust ja lägast elektrit ja toasooja, siis nüüd puhastab biogaasi ära ja võtab sealt biometaani välja. Biometaani saab panna surve alla ning siis on seda võimalik vedada ja kasutada autokütusena.