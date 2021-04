Kirikud pühadeajal suletuks ei jää

Türi kirikuõpetaja Teet Hanschmidt ütles, et ülestõusmispühad on nii suur püha, et nende ajal kirikuuksi kinni hoida oleks väga imelik ja kurb. Seega on nad püüdnud nii seni ja püüavad ka pühade ajal kirikuuksi ikka mõne tunni jooksul lahti hoida. Inimesed saavad tulla palvetama ja küünla süüdata.