Ettevõtjad plaanivad Paidesse suurt kaubandus- ja meelelahutuskeskust koos spaahotelliga

Detailplaneeringu eskiislahendusest selgub, et nii kaubandus- ja meelelahutuskeskus kui ka spaahotell ehitatakse Parkali 2 ja 4 ning Ujula Park P2 katastriüksusele. Need kinnistud jäävad Paides Järve tee ja Vallimäe vahele, kus seni on laiunud võsa. Kinnistu Vallimäe-poolses servas kasutatakse ära endise Simsoni vesiveski varemed, millest kujuneb miljööväärtuslik elamuala.

Ettevõtmise taga on OÜ Parkali Invest omanikud Priit Loime ja Leanyka Kurel, kelle selgitusel peaks projekti esimese järguga Paidesse kerkima kahekorruseline kaubandus- ja meelelahutuskeskus võimaliku ehituspinnaga 25 000 ruutmeetrit. Nagu sellistes keskustes ikka, on ankurrentnikuks mõni supermarket ja nii on see planeeritud ka Paides.