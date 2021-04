80 kassi suudavad tekitada korraliku segaduse

Hooleta jäänud kassidega tegeleva Paikassi perenaine Virge Piisner ütles, et abikäsi pole kunagi liiga palju, pigem on neist alati puudus. «Praegu käib vahelduva eduga kasside eest hoolitsemas üheksa inimest, kuid ikka juhtub, et ajad ei sobi või mõni saab töö tõttu käia nädalavahetustel. Seega oleks rohkemate abistajate vahel aega parem jaotada,» selgitas ta.