Türi kesklinn muutub tundmatuseni

Nii nagu mitmed teised omavalitsused nii on ka Türi vald seda rõõmusõnumit pikalt oodanud. Tänaseks on kindel, et valla juhte on läbirääkimistel saatnud edu ning Türi saab olema üks neljast omavalitsusest, kus 2021. aastal uut linnakeskust looma hakatakse. Türi kesklinna arhitektuurikonkursi eestvedaja ja konkursitingimuste koostajaks saab olema Toomas Paaver.