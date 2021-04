Tuntud eestlased panevad oma esemed heategevuseks oksjonile

Oksjonile tulevad esemed, mille on annetanud erinevad tuntud Eesti inimesed. Laura Põldvere kõrvarõngad, Hendrik Sal-Salleri autogrammiga elulooraamat, Gameboy Tetrise prillid, Anu Välba kaelakee, Ilmar Raagi nuga ja Joel Ostrati “Suure õhtusöögi” põll on vaid mõned näited esemetest, mida on võimalik heategevuslikul oksjonil soetada.

Heategevuslikku oksjonit on oma esemetega toetamas Marina Kaljurand, Joel Ostrat, Hendrik Sal-Saller, Anu Välba, Trad. Attack!, Gameboy Tetris, Ilmar Raag, Kaido Tiitus, Inboil, Priit Kuusk, Liina ja Vahur Kersna, Inga Lunge, Laura Põldvere, Ott Kiivikas, Kristiina Šmigun-Vähi, Roald Johannson, Igor Kopõtin, Karl-Erik Talvet, Martin Herem, Mihkel Raud ja Teet Margna.

Ettevõtmist omapoolsete oksjoni esemetega toetanud Marina Kaljurand on uhke selle üle, et ta on naiskodukaitsja, ja selle üle, mida naiskodukaitsjad teevad. “Sinilillekampaania on Naiskodukaitse lipulaev ja kui olukord nõuab, siis tuleb vastavalt kohanduda. Koroonakriisi tõttu ei saa kahjuks sellel aastal sinililli jagada, aga mul on väga hea meel osaleda "oma liblikatega" Naiskodukaitse heategevuslikul oksjonil,” jagas Kaljurand ning kutsus kõiki üles oksjonil osalema ja seeläbi meie veterane ja nende peresid toetama! “Anname au meie veteranidele!" sõnas Kaljurand.

Oksjon viiakse läbi Naiskodukaitse Facebooki lehel. Oksjoni esemed aitab võitjateni toimetada Itella Estonia OÜ.

Kogu oksjoni tulu annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kellega koostöös Naiskodukaitse Sinilillekampaaniat korraldab. Kaheksandat aastat toimuva Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma Sinilille märki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste toetamiseks. Veterane on meie seas üle 3000, kes on osalenud erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas.