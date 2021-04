„Alkohol ei ole tavaline toiduaine, selle tarvitamisel on negatiivsed tagajärjed, mis sõltuvad eelkõige joodud kogustest. Seetõttu on meie kohustus jagada alkoholi kohta tõenduspõhist ja adekvaatset teavet. Paljudes riikides on selleks välja töötatud juhised madala riski piirideks, mida esitatakse nädala ja päeva kogustena,“ selgitas TAI terviseriskide ennetamise keskuse juht Anneli Sammel.

Alkoholitarvitamise madal riski piiride juhiste eesmärk on teaduslike tõendite taustal määratleda alkoholitarvitamise madala riski tase, mis kindlasti ei tähenda ohutut tarvitamist, kuid mida järgides on tervisekahjude ilmnemise tõenäosus suhteliselt väike. Senised Eestis kasutusel olnud madala terviseriski piirid pärinesid 2009. aastast. Nüüd on need ajakohastatud ning vastavalt uuematele teadusülevaadetele ja võrdlusele teiste riikide riskipiiridega on alkoholikoguseid vähendatud.

Uued alkoholitarvitamise madala riski piirid tervele täiskasvanud inimesele on: mehed kuni 14 alkoholiühikut nädalas, keskmiselt 2 alkoholiühikut päevas,

naised kuni 7 alkoholiühikut nädalas, keskmiselt 1 alkoholiühik päevas.

nädalakogust ei tohi ära juua korraga või nädalavahetuse jooksul.

Täpsema info meeste ja naiste madala riski koguste kohta leiab alkoinfo.ee veebilehelt.

Juhis on mõeldud keskmistele, tervetele, täisealistele inimestele, kelle elustiili kuulub alkoholi tarvitamine, et nad saaksid teha paremaid individuaalseid otsuseid. „Piirid ei tähenda soovitusi, et nii palju võiks juua. Alkohol mõjutab inimesi individuaalselt, mistõttu iga lisaks peaks inimene arvestama erinevaid tegureid, mis just tema elu ja tervist mõjutavad.,“ lisas Sammel. Riske võivad suurendada ka näiteks vanus, erinevad kroonilised haigused, ravimid, vaimse tervise seisund, perekondlik eelsoodumus sõltuvushaigusteks ja teised terviseriskid nagu suitsetamine ja ülekaal. Endiselt ei tohiks alkoholi üldse tarvitada rasedad ja rinnaga toitvad naised ning lapsed ja alla 18aastased noored.

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis tõsine probleem, mis põhjustab inimestele mitmeid kehalise ja vaimse tervise probleeme ning sotsiaalset ja majanduslikku kahju. Ligi kolmandik täiskasvanutest tarvitab liigselt alkoholi. Seejuures enamik inimesi hindab end mõõdukaks alkoholitarvitajaks. Aga pelgalt enesetundest ja toimetulekust lähtuv hinnang võib olla pahaaimamatult ekslik.

Kampaania kutsub inimesi, kes hoolivad oma tervisest ning tahavad teha teadlikke ja kaalutletud otsuseid, hindama oma joodavaid alkoholikoguseid ning vajadusel veebiprogrammi „Selge“ abil oma alkoholitarvitamist vähendama.