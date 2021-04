Kodumajapidamised viskavad aastas ära ligi 63 miljoni euro väärtuses toitu

Kuigi paljud eestlased kurdavad väikese palga üle, oleme siiski nii heal järjel, et visata iga kuu prügikasti kilode kaupa toitu. Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu järgi on toidukadu ühe inimese kohta aastas umbes 19,5 kilogrammi. Kui arvestada, et eestlasi on umbes 1,3 miljonit, siis viskame aasta jooksul ära ligi 25 tonni toitu.