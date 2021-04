Paide linnameeskonna kapten: Oleme pettunud!

Paide linnameeskonna kapten Andre Frolov tunnistas, et koondisepausi järel oli Paide linnameeskonnal taas mängupäev, kuid kõige paremini see ei õnnetunud- viigi suhtes ollakse kindlasti pettunud. "Peame mängu suhtes omad järeldused tegema. Leian, et me ei pigistanud maksimumi välja ja esitlus ei olnud kõige parem.“