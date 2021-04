Järva valla noori oodatakse osalema söögivalmistamise väljakutses

Väljakutse kestab 5. aprillist kuni 16. aprillini ning selles osalemiseks tuleb üksi või koos perega valmistatud toidust ning selle retseptist postitada pilt Järva valla noortekeskuste Facebooki lehele väljakutse postituse kommentaaridesse. Uue pildi võib postitada lausa iga päev, sest seda suurem võimalus on võita auhind ehk 40eurone Tikupoisi restorani kinkekaart.

Imavere noortekeskuse noorsootöötaja Marta Schönberg rääkis, et mõte sellise väljakutse korraldamiseks sündis iganädalasel Järva valla noorsootöötajate veebikoosolekul ajurünnaku käigus, kui oli selge, et nüüd on vaja noortekeskuste tegevus ümber korraldada kontaktivabaks.