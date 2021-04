„Soovitan kõigil eksamitegijatel kasutada võimalust ning anda enne riigieksameid koroonatest, et kaitsta nii enda kui oma kaaslaste tervist. Kurguproovi andmine on testitava jaoks väga mugav lahendus,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Minister meenutas, et lisaks kõigile muudele ettevaatusabinõudele, on ka eksamipäeval väga oluline, et haigustunnuste korral jäädaks koju. „Noored, kes on haiged, eneseisolatsioonis või kelle testi tulemus on positiivne, saavad teha eksami lisaeksami ajal,“ kinnitas minister.