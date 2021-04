Eesti spordirahvas kutsub üles väärkohtlemist märkama

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul pakub sport rõõmu ja emotsioone, kuid kahjuks on medalitel peitumas ka varjupool. “Turvaline sport on lugupidamine, õiglus ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine. Ometi leidub neid, kellel on turvalise spordi nautimine tehtud võimatuks ning neid puudutav vägivald pole mitte ainult füüsiline, vaid ka mentaalne. Väärkohtlemise haavad jäävad inimestele paraku kogu eluks. Märkame ja aitame neid abivajajaid!”

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart – kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja Eesti Olümpiakomitee.